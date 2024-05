Rififi à la commune de Thiès - Ouest, une partie des conseillers municipaux interdisent d'accès à la salle de réunion

Rédigé le Dimanche 26 Mai 2024 à 11:11 | Lu 40 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Les conseillers municipaux de la commune de Thiès - Ouest ont été convoqués en session ordinaire ce samedi 25 mai pour le vote des comptes administratifs et des programmes ( report des fonds propres, de dotation, de concours et le Pacasen) qui concernent la gouvernance de cette collectivité territoriale. Une partie de ces derniers membres d'un collectif ont voulu perturber la séance qui devait se tenir à la salle de délibération de ladite municipalité. Mais, ils ont été tous maitrisés par les forces de l'ordre. Finalement, ils ont été bloqués et interdits l'accès. Ils continuent toujours à fustiger la gestion de l'équipe municipale dirigée par Dr Mamadou Djité.