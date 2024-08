Richard-Toll : Une femme accouche un triplés

Ce samedi, une femme a accouché de triplés—une fille et deux garçons—à la maternité de l’hôpital de Richard-Toll, dans le nord du pays, selon une source médicale.



"La maman et les trois nouveau-nés sont en bonne santé", a affirmé cette source, après avoir mené des consultations pédiatriques approfondies. Elle a également précisé que la mère est suivie attentivement pour assurer une hygiène optimale et un allaitement adéquat.



Les poids des bébés sont respectivement de 2,5 kg, 2,2 kg et 2,1 kg, ce qui nécessite une attention particulière en matière d’hygiène et de suivi médical afin de garantir un allaitement sain. Pour soutenir cette nouvelle mère, l’administration de l’hôpital lui a offert une enveloppe financière et du matériel de puériculture.



Il y a cinq mois, le même hôpital avait accueilli la naissance de quadruplés, témoignant de l'expertise de son personnel médical.



