Randonnée pédestre : L'amicale contingent 1995/2 célèbre la journée de retrouvaille de leurs camarades de promotion à Thiès

Rédigé le Dimanche 12 Mai 2024 à 15:09 | Lu 41 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Dans le cadre de leurs activités de solidarité et de cohésion sociale, les anciens militaires de l'amicale contingent 1995/2 ont organisé, le samedi 11 mai 2024 à Thiès, la première édition de randonnée pédestre délocalisée. Une rencontre sportive à laquelle, ces derniers qui ont servi l'Armée sénégalaise au principe de la responsabilité, de la dignité, du sens de l'honneur et de la patrie, et surtout du devoir de solidarité, ont formulé des prières ardentes dans une cérémonie de lecture du Saint Coran à la mémoire de leurs camarades de promotion qui ont rendu l'âme. En outre, cette randonnée pédestre était un moment fort de retrouvailles entre frères d'armes. D'ailleurs, certains ont plaidé pour l'organisation unique de cette rencontre avec les trois contingents 1995/1, 2 et 3 chaque année. Il faut noter que les randonneurs ont emprunté plusieurs artères de la capitale du rail pour marquer cette journée agréable.