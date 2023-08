Ngagne Demba Touré répond à Ismaila Madior Fall « s’il me souhaite bon vent ou pas, ça ne me concerne pas»

Après le message du ministre de la justice,garde des Sceaux Ismaila Madior Fall à Ngagne Demba Touré «Je lui souhaite bon vent… », suite à l’exil du greffier Ngagne Demba Touré. Ce dernier, dans un interview accordée à Dakar Matin répond au ministre de la justice : « Si ce n’était pas les propos tenus dans l’affaire Sweet Beauty, je ne lui répondrai pas car, j’éprouve un mépris total. Qu’il sache qu’il n’a pas à faire à un carriériste, ni à un fonctionnaire des années 60. Ismaïla et moi, n’avons pas les mêmes mentalités. Donc s’il me souhaite bon vent ou pas, ça ne me concerne pas. Tout ce que je sais c’est qu’il est entré dans l’histoire car, c’est sous son magistère que plus de 1000 sénégalais ont été arrêtés. Ces gens là vont tous payer devant l’histoire… », a t-il dit dans une interview accordée à Dakar Matin.