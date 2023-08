Négociations: Ousmane sonko refuse toutes les propositions pour qu'il soit libéré

Envoyé en prison depuis quelques jours, le leader de pastef Oumane Sonko a rejeté des propositions pour qu'il soit libéré. Des sources renseignent qu'il y a eu des négociations souterraines pour la libération de Ousmane Sonko. Mais Ousmane Sonko a refusé toutes les propositions des autorités. Ce qui a bloqué sa libération. Selon Ibrahima Sall, les autorités ont voulu le piéger en l’exilant en Guinée, sous prétexte qu’il va aller se soigner. « Ousmane Sonko pourra sortir bientôt de prison. C’est sans l’ombre d’un doute. Mais cette libération dépend de certaines conditions qu’il ne va jamais accepter », a fait savoir Ibrahima Sall. D'après le président de l’Asred, si Ousmane Sonko avait accepté les propositions des autorités, les heures qui suivent, il prendrait son petit-déjeuner chez lui. A l’en croire, les autorités ont juste voulu exiler Ousmane Sonko en lui proposant d’aller se soigner à l’étranger, plus précisément dans un pays de la sous région, notamment en Guinée Bissao. Malheureusement, le maire de Ziguinchor a catégoriquement refusé. « C'est Un piège qu’il a déjoué. s’il avait accepté, il n’allait plus revenir dans ce pays », renseigne-t-il. Selon la même source, Ousmane sonko aurait catégoriquement refusé les conditions. D’ailleurs, il renseigne aussi qu’un célèbre marabout a été envoyé à Ousmane Sonko pour discuter avec lui, après la dissolution de parti pour qu’il ne parle plus sur la scène politique… Là également, Sonko a refusé cette proposition.