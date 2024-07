Nécrologie: Décès de l'ex Député Adja Garmi Fall

Le Rewmi du Président Idrissa Seck en deuil. En effet, le parti vient de perdre Adja Garmi Fall . Elle était fidèle parmi les plus fidèles au Président Idrissa Seck. Adja Garmy Fall a intégré l’Assemblée Nationale en 2001, juste après la survenue de la première alternance politique au Sénégal. Elle reviendra à l’hémicycle en 2012 sous le magistère du Président Macky Sall et sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Adja Garmy Fall est décédée ce mercredi à a Thiès. Son inhumation a eu lieu aujourd'hui à Touba. La cérémonie religieuse est prévue ce jeudi 18 aouût 2024 au quartier Bayal Khoudia Badiane, La rédaction de Thiès info présente ses condoléances à sa famille et à toute la population thiessoise.