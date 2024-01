Meurtre à Thiès: le gardien retrouvé égorgé au marché nguelaw est l'oncle du maire Birame Souleye Diop

Du nouveau sur le gardien retrouvé égorgé ce matin au marché nguelaw, à Thiès. Il est l'oncle du maire de la commune de Thiès Nord, Birame Souleye Diop, renseigne une source. Assane Diop né en 1959, étant marié et père de 03 enfants, était gardien au marché nguelaw pour gagner sa vie dignement. "Tout récemment la victime voulait abandonner le métier de gardiennage parce qu'il se sentait épuisé et n'avait pas un salaire satisfaisant. Mais, il n'avait pas le choix parce qu'il n'a pas un soutien pour assurer ses dépenses quotidiens" nous dit un proche de la famille du défunt . Comment le maire Birame Souleye Diop peut laisser son oncle être gardien à cet âge alors qu'il peut l'aider? C'est la question surprise du jour venant des voisins de la victime. Selon les rapports, la victime a été égorgée et a subi de nombreuses blessures par arme blanche sur son corps et sa tête. Le cadavre d’Assane Seck a été découvert samedi matin par une vendeuse du marché Nguelaw, situé au quartier Takhikao dans la commune de Thiès Nord. Le corps sans vie d’Assane Seck a été transporté au Centre hospitalier régional de Thiès pour les besoins de l’enquête. Les autorités compétentes devront déterminer les circonstances exactes et les motifs de ce crime.