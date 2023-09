Lex responsable du parti Rewmi Cissé Beye rejoint le président du mouvement Siggi Jotna Abdoulaye Dieye

L'ex responsable du parti Rewmi, Cissé Beye après avoir lancé son mouvement "And Taxawu Thiès ak Cissé Bèye" , pour pérenniser ses activités politiques dans la zone Est a pris une décision de taille. Ce mercredi, lors d'une conférence de presse, lex compagnon d'Idrissa Seck a pris l'initiative de rejoindre le président du mouvement Siggi Jotna Abdoulaye Dieye pour soutenir la candidature d'Amadou Ba à la prochaine élection présidentielle de 2024. Pour lui, «des collaborateurs politiques doivent avoir des liens sincères et utiles pour la société».

Ayant analysé l'idéologie de Abdoulaye Dieye, Cissé pense que cette nouvelle compagnonnage pourrait amener un surplus pour leurs militants et sympathisants.

Un geste salué par Abdoulaye Dieye sui pense que c'est une collaboration qu'il a toujours voulu . «Cette décision est le fruit d'une longue négociation qui a donné un résultat positif» dit Abdoulaye Dieye