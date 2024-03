Les pannes Internet s'intensifient en Afrique

Les pannes Internet ont touché 13 pays d’Afrique, se propageant à l’ouest du continent, selon NetBlocks. Diverses banques et entreprises ont du mal à se connecter au réseau en Afrique du Sud, par exemple. Selon la radio SABC, Microsoft enquête sur une panne de ses services en Afrique, Europe et au Proche-Orient.Les difficultés d'accès à Internet signalées par NetBlocks en Afrique s'aggravent, après le centre et l’Est, c’est l’Ouest qui est touché."Les données du réseau en direct montrent que les perturbations actuelles des télécommunications en Afrique se sont intensifiées; l'incident a un impact important sur l'Afrique de l'Ouest, avec des réductions significatives de la connectivité évidentes à travers le continent; les opérateurs signalent plusieurs pannes de câbles sous-marins", précise Netblocks.Le site avait précédemment signalé des problèmes de connexion dans huit pays d’Afrique centrale et de l’Est: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Liberia, Niger et Nigeria.En Afrique du Sud, les portails de plusieurs banques et entreprises ne fonctionnent pas et l'accès à la messagerie WhatsApp a été coupé, là encore à cause d'un câble sous-marin endommagé , rapporte la radio SABC."Il y a actuellement de nombreuses pannes de câbles sous-marins entre l'Afrique du Sud et l'Europe qui affectent les fournisseurs de réseaux sud-africains", a déclaré Byron Kennedy, porte-parole de Vodacom, l'un des plus grands opérateurs de téléphonie mobile du pays.Selon lui, l’Afrique du Sud, le Kenya, l’Inde et le Royaume-Uni sont les plus concernés par ces problèmes.Selon SABC, Microsoft enquête sur les dysfonctionnements de ses services en Afrique, Europe et au Proche-Orient. D’après les informations préliminaires, un câble a été rompu dans le golfe de Guinée, au large de la côte ivoirienne. Sputnik