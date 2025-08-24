Kafountine : interception d’une pirogue transportant 25 migrants vers l’Europe





Le 27 août 2025, la gendarmerie nationale a intercepté au large de Kafountine, dans le département de Bignona, une pirogue transportant 25 personnes, dont 2 enfants et 4 femmes, selon des sources sécuritaires. Cette opération s’inscrit dans la lutte contre la migration irrégulière, un phénomène persistant dans le sud du Sénégal malgré les campagnes de sensibilisation et les actions de répression.



Les personnes arrêtées, de nationalités sénégalaise et gambienne, ont été placées en garde à vue dans la nuit du 27 août et devraient être présentées au procureur dans les prochaines heures.



Les enquêtes se poursuivent pour identifier les organisateurs et commanditaires de ce voyage clandestin vers l’Europe. Cette interception met en lumière la continuité des départs illégaux depuis Kafountine, point de départ connu pour les migrants venant du Sénégal et des pays voisins comme la Gambie. Les autorités renforcent les patrouilles maritimes et multiplient les actions contre les réseaux de passeurs pour freiner ce phénomène.



seneweb