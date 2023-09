Inondations à Thiès : Pratical Action offre une motopompe aux populations de Thialy

Dans le cadre de la continuité de leurs activités sociales à Thiès, notamment dans la commune Nord, après Médina Fall, l'organisation internationale Pratical Action vient de mener une action forte au quartier de Thialy. Pour résoudre les problèmes persistants des inondations et les enjeux sanitaires associés, en mettant l'accent sur l'assainissement des déchets et des eaux de pluie, Pratical Action a mis à la disposition des populations de Thialy une motopompe permettant d'évacuer les eaux pluviales après chaque pluie. Un système qui permet aujourd'hui à cette localité de se débarrasser de la forte présence des eaux de pluie tout au long de la saison. Un geste salué par la population et qui souhaite que cet outil soit préservé pour tourner définitivement le dos à la problématique des inondations datant de plusieurs années.