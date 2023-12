Harmonie Sociale et Responsabilité : Les Enseignements de Serigne Modou Abib Khassim

Dans le cadre de la 23ème édition de sa rencontre annuelle, Serigne Modou Abib Khassim, figure respectée dans la communauté mouride, a adressé un message puissant qui résonne au-delà des frontières de Niary Tally, près du célèbre jet d'eau de la Sicap.



Un Héritage Spirituel et Social Descendant de Serigne Khassim MBACKE, Serigne Modou Abib Khassim, fils de Serigne Mouhammadou MBACKE et petit-fils de Serigne Abibou, perpétue un héritage spirituel et social significatif. La Dahira Sahadatou Darayni, regroupant ses disciples de Dakar et des environs, s'est une fois de plus réunie pour recevoir ses enseignements.



Un Message Multidimensionnel Le message de cette année s'est concentré sur des thématiques sociales, économiques et politiques. Serigne Modou Abib Khassim a souligné l'importance d'une éducation stricte et sérieuse au sein des familles, exhortant les parents à endosser pleinement leur rôle. Il a également appelé les jeunes à cultiver la loyauté et le respect envers leurs parents et la société.



La Spiritualité et l'Éthique Sociale Il a insisté sur l'importance de vouer un culte honorable au Seigneur, encourageant les jeunes à éviter les aventures incertaines et à se tourner vers des chemins de vie stables et honorables. Ce rappel souligne la dimension spirituelle profonde de son enseignement, enracinée dans les valeurs de l'islam.



Économie et Solidarité Serigne Modou Abib Khassim a mis l'accent sur la solidarité et l'entraide, principes fondamentaux de l'islam, en matière économique. Il a critiqué la dilapidation des deniers publics et a plaidé pour un soutien accru aux couches les plus défavorisées de la société, notamment les paysans et les jeunes aspirant à un minimum de bien-être social.



Politique et Paix Sociale En vue des élections à venir, il a mis en garde contre les risques de perturbation de la paix sociale, appelant au respect des lois et des règlements pour une coexistence pacifique. Ces propos revêtent une importance particulière dans le contexte politique actuel, soulignant la nécessité d'une démocratie stable et pacifique.



Le message de Serigne Modou Abib Khassim, imprégné de sagesse et de conseils pratiques, reflète une compréhension profonde des défis contemporains. Sa vision pour une société harmonieuse et responsable continue de guider et d'inspirer de nombreux Sénégalais et au-delà.