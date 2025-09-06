Go Sarr s’adresse à tous : « Parlez de football, pas de famille »

Pour lui, il est essentiel que l’attention se concentre sur les exploits sportifs et le parcours professionnel du joueur, plutôt que sur des suppositions ou des histoires personnelles. Chaque rumeur, chaque commentaire non vérifié peut nuire à la réputation du footballeur et créer des tensions inutiles au sein de sa famille.

Go Sarr rappelle ainsi que les figures publiques, aussi célèbres soient-elles, méritent le respect de leur intimité. Il appelle donc à une responsabilité collective : journalistes, animateurs, internautes et commentateurs doivent faire preuve de prudence et de discernement avant de diffuser ou de relayer des informations sur la vie personnelle de Pape Matar Sarr.

« Concentrez-vous sur ce qu’il fait sur le terrain, sur ses performances, sur ses réussites. C’est ça qui doit intéresser le public », insiste-t-il. Un message clair pour tous ceux qui, de près ou de loin, parlent du joueur sénégalais.

« C’est malheureux de parler de ça, de parler de sa vie privée », déclare Go Sarr, évoquant les rumeurs sur de supposés désaccords familiaux autour du mariage de Pape Matar avec Veronika. « Il y a des performances, parlez de ça au lieu de dire des contre-vérités sur sa vie. »