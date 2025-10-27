Fondation ''Xaleyi'' : Lancement officiel du projet de reconstruction de l’école élémentaire de Touba Pékouk

Ce projet ambitieux, d’une durée de 12 mois, s’inscrit dans une approche intégrée visant à améliorer durablement les conditions d’apprentissage et de vie des élèves. Il comporte plusieurs volets complémentaires :





Reconstruction et modernisation de l’école élémentaire de Touba Pékouk ;



Création d’espaces de jeu et de loisirs pour favoriser l’épanouissement des enfants ;



Mise en place de cantines scolaires pour assurer une alimentation saine et équilibrée aux élèves ;

​Dotation en fournitures et équipements scolaires pour les enseignants et les apprenants ;



Développement d’activités d’élevage et de maraîchage afin de soutenir la cantine et renforcer l’autonomie économique de la communauté ;



Formation des jeunes et des femmes aux techniques agricoles durables et à la gestion d’activités génératrices de revenus.



Selon M. Sarr, directeur de la Fondation Xaleyi, « ce partenariat avec nos partenaires espagnols traduit une vision commune : celle d’une éducation de qualité soutenue par un développement local participatif. Ce projet est un modèle de solidarité et d’engagement au service des enfants de Touba Pékouk ».

