Dr Babacar Diop hausse le ton sur les leaders de Yewwi

Invité des rédactions de E - media hier, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop dénonce les agissements des leaders de Yewwi. "Yaw n'est pas l'instrument d'une seule personne. C'est un grand projet mais, malheureusement, les valeurs et les principes qui ont fondé cette coalition n'ont été respectés parce que Yaw ne fait pas dans la démocratie et ni dans le pluralisme", déplore - t - il.



Le sortant de l'école socialiste de poursuivre : "J'ai eu à vivre certaines choses avec eux et je sais qu'en matière de démocratie, ils ne sont pas mieux que Macky Sall. Je suis un homme libre et personne ne peut m'imposer une pensée unique".



En outre, le leader du parti Fds/ Les Guelwaars serait l'un des plu jeunes candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024. C'est dans cette logique qu'il a déjà balisé son chemin sans la coalition de Yewwi Askan Wi. "Je ne suis pas convoqué depuis le mois de mai. Quand je m'engageais en politique, je ne leur avais pas demandé leur avis. Avec ou sans Yewwi, je déroule mon programme et ma pensée", note le quotidien Bés Bi.