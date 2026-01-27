Disparition de l’actrice sénégalaise Halima Gadji à l’âge de 37 ans





L’actrice sénégalaise Halima Gadji est décédée ce lundi en France, à l’âge de 37 ans, à la suite d’un malaise, selon des informations relayées par plusieurs médias dans la soirée.



Révélée au grand public par son interprétation de Marième Dial dans la série à succès Maitresse d’un homme marié, produite en 2019 par Marodi, elle s’est imposée comme l’une des figures majeures du paysage audiovisuel sénégalais et africain. Cette production, largement suivie, a marqué un tournant décisif dans sa carrière.



Née en 1989 à Dakar, entre les quartiers de la Médina et de Sacré-Cœur, Halima Gadji était issue d’un métissage culturel, avec une mère d’origine marocaine-algérienne et un père sénégalais. Actrice polyvalente, elle évoluait également comme consultante mode, mannequin et entrepreneuse.



Les circonstances exactes ainsi que le lieu précis de son décès n’étaient pas encore connus tard dans la soirée. Plus tôt dans la journée, elle avait publié un message sur sa page Facebook relatif au casting de la saison 2 de l’émission Nouvelle Reine, diffusée sur Canal+ Afrique.



Passionnée de mannequinat, elle découvre très tôt le milieu artistique et fait ses premiers pas dans le casting dès l’âge de 15 ans, avec l’ambition affirmée de vivre de son art. Elle entame ensuite une carrière dans le cinéma et les séries, apparaissant notamment dans Tundu Wundu en 2015, puis dans Sakho & Mangane entre 2018 et 2020.



Son rôle emblématique dans Maitresse d’un homme marié (2019-2021) propulse définitivement sa carrière, saluée pour la force de son jeu, son charisme et sa présence à l’écran. Elle étend par la suite son parcours artistique à d’autres productions africaines, notamment en Côte d’Ivoire.



Ces dernières années, sa trajectoire professionnelle a toutefois été marquée par des périodes difficiles, notamment des épisodes de dépression, qui ont affecté le rythme de ses activités artistiques.

