Décès d'un Détenu à la Prison de Diourbel : Une Autopsie Demandée par la Famille

Un décès a été enregistré hier à la maison d’arrêt et de correction de Diourbel. Un détenu âgé de 60 ans, emprisonné depuis près d’un an, s’est soudainement effondré avant de perdre connaissance et de succomber. Les efforts de réanimation n’ont pas permis de le sauver.

Les derniers rapports indiquent que la famille du défunt souhaite qu’une autopsie soit réalisée. Les autorités partagent cet avis, bien que la cause de la mort semble être naturelle.

Le Forum du Justiciable, pour sa part, a exprimé son indignation face à la durée prolongée des détentions.



dakaractu