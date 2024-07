Dakar Accueille une Concertation pour Valoriser le Travail Domestique Non Rémunéré des Femmes

À Dakar, le Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle (CREG), le Population Reference Bureau (PRB) et la direction de l’équité et de l’égalité du genre (DEEG) ont organisé une concertation pour la reconnaissance et la valorisation du travail domestique non rémunéré (TDNR) des femmes.



Cette rencontre, qui s'est tenue mercredi et jeudi, visait à discuter stratégiquement de cette question et à orienter les politiques économiques et sociales en faveur du TDNR. Des députés et des représentants du ministère de la Famille et des Solidarités ont participé à cet événement.



Les objectifs principaux incluaient le partage des résultats de la recherche sur le TDNR et la promotion d'un dialogue intersectoriel sur l'économie du soin, mettant en lumière l'importance du travail domestique des femmes et son apport socioéconomique.





Astou Guèye Diouf, directrice de l’équité et de l’égalité du genre, a souligné l'importance de prendre en compte le TDNR dans les politiques publiques et a remercié le CREG pour son soutien depuis 2019.



**Points Essentiels :**



- **Objectif de la concertation** : Reconnaître et valoriser le travail domestique non rémunéré des femmes.

- **Participants** : Députés, représentants du ministère de la Famille et des Solidarités, CREG, PRB, DEEG.

- **Résultats attendus** : Partage des recherches sur le TDNR, promotion d'un dialogue intersectoriel.

- **Impact économique** : Souligner l'apport socioéconomique du TDNR et son importance dans les politiques publiques.

- **Déclarations clés** : Astou Guèye Diouf a mis en avant l'importance de valoriser le TDNR et de corriger les inégalités de genre dans les politiques économiques.



aps