Candidature Amadou : Abdoulaye Dieye invite les leaders de Benno Bokk Yakaar Thiès à l'union

Deux jours après le choix du candidat Amadou Ba à la présidentielle de 2024 pour représenter la coalition Benno Bokk Yakaar, Abdoulaye Dieye se dit prêt à porter le combat à Thiès. Devant les militants, anciens dans la coalition, mouvement des jeunes et groupements de femmes, Abdoulaye Dieye appelle à l'unité pour élire Amadou le 25 février au soir. Un choix qu'Abdoulaye Dieye avait déjà pris en compte. « Mon choix restait et demeurait celle du Président Macky Sall. Quoique sa décision est ne plus se représenter, mon contrat de fidélité et de loyauté à son endroit est plus que d’actualité» affirme le directeur de l'aéroport. Pour Abdoulaye Dièye, Amadou Ba reste le candidat idéal: « Nous, militantes, militants et sympathisants, sommes convaincus que le candidat Amadou BA dispose, grâce à son histoire personnelle, son expérience politique et son parcours administratif, de toutes les compétences pour nous mener à la victoire dès le premier tour et être un Président de la République porteur d'un idéal commun et continuateur de l'œuvre de construction en cours» . Ainsi, ce beau parcours a déjà démontré la dimension intellectuelle du premier ministre et candidat à l'élection présidentielle, Amadou Ba. Le seul travail qui reste selon le directeur est l'union des leaders , il appelle en conséquence, toutes les composantes politiques de la coalition et tous les segments de la Nation à s'unir autour de la candidature d’Amadou BA afin que le Sénégal continue à assumer son leadership international, à conserver son dynamisme économique et à préserver son modèle socio-culturel cité en référence. Sans oublier le programme des un millions de signatures pour soutenir la candidature de Macky Sall, l'homme de Siggi compte les transformer en électeurs. «Le UN (1) MILLION de signatures de pétition de la plateforme siggi ak Macky sera traduit en électeur au profit de notre coalition avec comme action des visites de proximité et des porte à porte»a t-il annoncé.