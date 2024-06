CFEE et Entrée en 6ème : Déroulement exemplaire des épreuves à Tivaouane (IEF)

L’inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) du département de Tivaouane (Thiès ouest), Amadou Dia, a salué le bon déroulement des épreuves du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et du concours d’entrée en sixième dans sa circonscription académique, après une visite de plusieurs centres, mardi.



Accompagné de l’adjoint au préfet, Mamadou Thiam, l’inspecteur Amadou Dia a visité plusieurs écoles de la commune de Tivaouane et une autre à Ndiassane, lors du premier jour des épreuves, qui prendront fin ce mercredi.



Au cours de cette visite, qui les a conduits à l’École 3, à l’école Cheikh Boucounta, à l’école Madiama Diop, à l’École 10 et au Centre franco-arabe, les autorités éducatives et administratives ont pu constater la “présence massive des élèves dès les premières heures de la matinée”, a rapporté Amadou Dia.



Les surveillants étaient présents en grand nombre, de même que les membres du personnel administratif, notamment les chefs de centre, a-t-il ajouté.



M. Dia a également mentionné les retours de ses collègues inspecteurs qui ont parcouru les quatre arrondissements du département de Tivaouane, notamment Pambal, Niakhéne, Mérina Dakhar et Méouane, et qui ont tous fait état d’un début des épreuves “sans anicroche”. Il a rendu hommage aux enseignants pour leur “sacrifice” tout au long de l’année scolaire, soulignant que deux enseignants étaient présents dans chaque classe pour assurer la surveillance des épreuves.



L'appui des parents d’élèves à la maison a également été crucial, a-t-il noté, rappelant que l’examen du CFEE et le concours d’entrée en sixième représentent une année de préparation.



Amadou Dia a déclaré que “le don de soi des enseignants n’est pas vain, puisque Tivaouane caracole en tête de l’Académie de Thiès depuis trois ans”.



L’adjoint au préfet, Mamadou Thiam, a confirmé les excellentes conditions de déroulement de l’examen, qui étaient “totalement réunies” partout où la délégation est passée. Il a également mentionné la sécurité bien visible et suffisante.



M. Thiam s'est dit confiant quant à l’issue des épreuves du CFEE et du concours d’entrée en sixième dans le département de Tivaouane.