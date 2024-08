Baccalauréat 2024: La commune de Ngoundiane livre les clés de sa performance avec un taux de réussite de 75%

La commune de Ngoundiane a célébré, lundi 12 août, ses meilleurs élèves qui se sont les plus distingués cette année aux examens concernant les classes des écoles élémentaires et les cycles moyen et secondaire.



Devant un parterre d'invités, le premier magistrat de la commune est revenu sur la particularité de cette journée. "Nous avons célébré aujourd'hui la énième édition de la journée de l'excellence de la commune de Ngoundiane. La particularité de cette journée, c'est qu'elle a été beaucoup plus inclusive et se tient dans un contexte où la commune de Ngoundiane s'est beaucoup plus distinguée lors des derniers examens au moyen secondaire et certainement à l'entrée en sixième. Là où la moyenne nationale tourne autour de 50%, à Ngoundiane, plus de 75% des élèves ont eu le baccalauréat avec 10 mentions dont des "Bien" et "Abien". Au même moment au niveau du BFEM, on a plus de 85% dans les deux lycées et au CEM de Seokhaye", a déclaré M. Dione.



En outre, le comité d'organisation autour du Codec et de CGE a honoré les enseignants et les directeurs d'école qui ont marqué l'enseignement dans ce terroir. "Les enseignants qui ne sont plus à Ngoundiane ont été honorés, car si nous avons obtenu ces résultats, nous les devons à ces enseignants d'hier et aujourd'hui. Des directeurs d'école, des enseignants de CM2 qui ont fait 100% à l'examen du Cfee et de l'entrée en sixième", a - t - il ajouté.



Promotion des séries scientifiques au Lycée El Hadj Ousmane Gning de Ngoundiane



Dans le cadre de la promotion des séries scientifiques au Lycée El Hadj Ousmane Gning de Ngoundiane, notamment la série S1, le maire Mbaye Dione a encouragé les élèves qui choisissent cette série tout en les accompagnant à poursivre leurs études dans cette filière prometteuse. "On doit encourager la filière scientifique S1 qui a la particularité de promouvoir les mathématiques. Les mathématiques donnent l'ouverture à tout. C'est pourquoi, j'ai lancé un défi aux quatre élèves qui sont en première S1 de faire tout pour faire la terminale S1 et nous allons les accompagner", a - t - il promis.



De même, avance - t - il, " Mieux à partir de cette année, les résultats du BFEM au niveau du CEM de Seokhaye, des deux collèges de Ngoundiane et de Diack, les élèves qui ont une moyenne de 12 ou plus, on va les orienter ver scientifiques. Elles ouvrent beaucoup de perspectives et encouragent les filles".



Mbaye Dione invite les acteurs du mouvement "Navétane" à prendre leurs responsabilités face aux pratiques occultes



Profitant de cette occasion solennelle, le maire de la commune de Ngoundiane a invité les acteurs du mouvement "Navétane" , particulièrement la jeunesse, à prendre leurs responsabilités face aux pratiques occultes, aux violences dans les matches de football et les séances de lutte simple ou "Mbapath" un tournoi nocturne de lutte simple. Pour rappel, lors de la journée de l'excellence M. Dione a appelé les lauréats et les nouveaux bacheliers à redoubler d'efforts pour maintenir la flamme de l'excellence.