Article n°699

Le président du groupe parlementaire de yewi askanwi, Birame souley Diop est poursuivi pour diffamation commise par un membre de l'Assemblée nationale contre un chef d'État étranger de nature à saper les relations diplomatiques de l'État, discrédit sur une institution de la République et actes et manœuvres de nature à discréditer les institutions de la République et à inciter les citoyens à enfreindre les lois, selon son avocat Me Moussa Sarr.

Pour rappel, le maire de la commune de Thiès-Nord .

Placé en garde vue à la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar depuis hier mercredi soir, Le maire de la Commune de Thiès risque gros. D'après les premières informations , les enquêteurs ont presque bouclé son dossier. Une source renseigne qu'il sera déféré demain, vendredi, à moins qu'il ai un changement de programme.