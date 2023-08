"Arrestation" de Pape Alé Niang : Son avocat explique

Depuis la mi-journée, des informations circulent annonçant l'arrestation du journaliste Pape Alè Niang à travers les réseaux sociaux. Sur sa page Facebook, le journaliste dit n'avoir plus rien a perdre et est au courant que son arrestation se prépare. « Je viens d’apprendre dans leurs officines macabres qu’ils préparent une opération pour m'arrêter à nouveau pour me faire taire. Cette fois-ci, c’est la der », a écrit le journaliste. Toutefois, son avocat, Me Moussa Sarr indique avoir discuté avec son client à 19 h 15 et ce dernier n’était pas du tout arrêté. Le site Dakarmatin annonce d'ailleurs une interview de Ngagne Demba Touré avec Pape Alé Niang.