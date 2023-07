Arrestation de Birame Souleye Diop : Pastef Thiès Nord demande lance un message fort à Macky Sall

Rédigé par Hanne Abou le Lundi 10 Juillet 2023 à 07:30 | Lu 30 fois

Suite à l'arrestation du président du groupe parlementaire de yewi askanwi , Birame souley Diop, après avoir accusé le président Macky Sall d'être capable d'empoisonner Amadou Ba et cie lors d'une conférence de presse, les militants de pastef Thiès ouest réclament sa libération. S'adressant aux Sénégalais ses militants veulent que le maire de Thiès Nord soit libéré le plus rapidement possible. Car, même si Birame souley a fait une erreur de communication il a toutefois retiré ses propos.