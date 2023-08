Après la dissolution du Pastef: L'activiste Franco - Béninois Kémi Séba hausse le ton

Dans un tweet, l'activiste Franco - Béninois Kémi Séba pense que la formation politique de Sonko est constituée de "frères et de soeurs courageux, dignes, patriotes, même si on peut ne pas être d'accord avec certaines méthodes de Sonko".



A cet effet, l'activiste fustige cette décision qui a été prise par le gouvernement du Sénégal. Pour sa part, il considère cet acte comme "un scandale politique".



D'ailleurs, M. Séba a apprécié à sa juste valeur l'engagement des militants et sympathisants du leader du Parti Pastef - Les Patriotes, Ousmane Sonko, arrêté en fin juillet à son domicile à la cité Keur Gorgui, à Dakar, notamment "pour vol de téléphone portable" et "appel à l'insurrection".



Julbert Mendy et Malick Sarr Gueye