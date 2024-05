Amadou Dia, coordonnateur Pastef Thiès - Ouest "Ousmane Sonko n'a jamais dit qu'on accorde une tolérance à l'homosexualité au Sénégal"

Le coordonnateur du parti Pastef dans la commune de Thiès - Ouest, Amadou Dia s'est prononcé sur le discours de son mentor Ousmane Sonko sur l'homosexualité au Sénégal, une pratique qui est formellement prohibée au pays de la Téranga, pour recadrer les pourfendeurs de l'ancien maire de Ziguinchor.



"Ousmane Sonko n'a jamais dit qu'on accorde une tolérance à l'homosexualité au Sénégal", a expliqué M. Dia. Lord de cette rencontre Ousmane Sonko disait dans son discours : "les velléités extérieures de nous imposer l'importation de modes de vie et de pensée contraires à nos valeurs risquent de constituer un nouveau casus belli", a t- il prévenu devant des étudiants à Dakar.



De ce fait, Amadou Dia ajoute qu'Ousmane Sonko dit que "cette idée n'a pas une uniformité dans les cultures et les civilisations. Si vous parvenez à acceptez l'homosexualité, il faut accepter qu' au Sénégal nous refusons cette pratique..", a - t - il soutenu. Il a soutenu ses propos pour détailler le discours d'Ousmane Sonko à l'occasion d'une cérémonie de "Sargal" initiée par ses camarades de parti pour l'honorer ce week - end.



Dans la foulée, M. Dia a salué les mesures prises par le gouvernement pour régler le problème foncier à Mbour 4 qui concerne presque quelques communes du département de Thiès. D'ailleurs, il a exhorté le gouvernement à aider les bénéficiaires des autorisations de construire à s'achever leur travaux déjà entamés dans cette zone située dans la périphérie de la ville de Thiès.



En outre, il s'est félicité de la mesure prise par le président de la République, notamment son ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Mabouba Diagne, d'annoncer une baisse de 22% sur le prix des engrais. Il a également magnifié l'engagement patriote de la section féminine dudit parti dans la commune de Thiès - Ouest.