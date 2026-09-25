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Alerte kidnapping à Thiès : un 4×4 blanc immobilisé après les cris d’un enfant


Rédigé le Samedi 26 Septembre 2026 à 23:09 | Lu 44 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une scène pour le moins inhabituelle s’est produite ce samedi, aux environs de 18 heures, sur la Route nationale, à hauteur du stade Maniang Soumaré, non loin des installations de la SDE, à Thiès. Les cris d’un enfant, entendus depuis un 4×4 blanc, ont alerté plusieurs conducteurs. Le véhicule a finalement été immobilisé en attendant l’arrivée de la police.


Alerte kidnapping à Thiès : un 4×4 blanc immobilisé après les cris d’un enfant

La circulation était particulièrement perturbée ce samedi en fin d’après-midi sur la Route nationale, du côté du stade Maniang Soumaré à Thiès. Vers 18 heures, une situation inhabituelle a attiré l’attention des usagers de cet axe très fréquenté.
 

Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, un 4×4 de couleur blanche, sans plaque d’immatriculation et transportant un enfant, circulait dans le secteur lorsque des cris provenant du véhicule auraient été entendus par des conducteurs et d’autres personnes présentes aux alentours.
 

Alertés par ces cris, certains automobilistes auraient immédiatement porté leur attention sur le véhicule. Face à la situation, des conducteurs ont décidé de s’arrêter et de procéder à l’immobilisation du 4×4, dans l’attente de l’intervention des forces de l’ordre.
 

La circulation fortement perturbée

L’intervention improvisée des automobilistes a rapidement attiré l’attention des passants. Plusieurs personnes se sont regroupées autour du véhicule, tandis que d’autres conducteurs tentaient de comprendre ce qui venait de se passer.
 

La présence du véhicule immobilisé sur cet axe stratégique a provoqué un important embouteillage. Des files de voitures se sont progressivement formées, entraînant un ralentissement considérable de la circulation dans le secteur du stade Maniang Soumaré.
 

Pendant plusieurs minutes, les automobilistes ont dû faire preuve de patience alors que la situation restait en attente d’une intervention officielle.
 

La police attendue pour éclaircir la situation

D’après les informations disponibles, les personnes ayant immobilisé le véhicule auraient préféré attendre l’arrivée de la police afin que les circonstances puissent être établies de manière officielle.
 

À ce stade, aucune conclusion ne peut être tirée concernant les raisons des cris de l’enfant. Il n’est notamment pas possible d’affirmer, sans confirmation des autorités, qu’une tentative d’enlèvement ou un acte criminel a été commis.
 

La présence de l’enfant dans le 4×4, l’absence de plaque d’immatriculation et les circonstances précises ayant conduit aux cris devront donc être déterminées par les forces de sécurité après vérification des faits et audition des personnes concernées.
 

Une scène qui a mobilisé les usagers

Dans un contexte où les automobilistes sont régulièrement confrontés à des situations imprévues sur les grands axes de Thiès, l’événement de ce samedi a particulièrement marqué les esprits en raison des cris de l’enfant et de l’immobilisation du véhicule.
 

Certains conducteurs, alertés par la situation, ont préféré intervenir ou rester sur place afin d’attendre les forces de l’ordre. D’autres se sont retrouvés bloqués dans l’embouteillage créé par l’incident.
 

Pour l’heure, les informations disponibles restent essentiellement basées sur les témoignages recueillis au moment des faits. Les circonstances exactes de l’incident restent donc à établir.
 

Une fois les vérifications effectuées par la police, des éléments supplémentaires pourraient permettre de comprendre ce qui s’est réellement passé à bord de ce 4×4 blanc sans plaque d’immatriculation.
 
Thiès Info reste attentif à l’évolution de cette affaire et pourra apporter des précisions dès qu’une information officielle sera disponible.



Lat Soukabé Fall

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