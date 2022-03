Du 21 au 26 Mars 2022, le Sénégal est la capitale mondiale de l’eau. Ce forum de haute facture accueillera quelques 5500 participants dont 1200 nationaux pour trouver des solutions aux problématiques liés à l’eau.

Vingt-cinq ans après le sommet inaugural, tenu à Marrakech (Maroc), le Sénégal accueille à partir de ce lundi 21 mars la neuvième édition du Forum mondial de l’eau au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio.

Selon le président du conseil mondial de l’eau, Loïc Fauchon, le Sénégal a été choisi pour sa légitimité et ses capacités à accueillir une rencontre de cette envergure. «La stabilité du Sénégal et sa culture démocratique ont été des éléments importants dans la décision du Conseil lorsque nous avons envisagé plusieurs pays et villes de l’Afrique, indique Loïc Fauchon dans les colonnes du Soleil.

Le sommet a pour thème : «La sécurité de l’eau pour la paix et le développement». Une façon de montrer aux autorités gouvernementales que la question de l’eau est une priorité. «Nous n’avancerons que lorsqu’il y a une volonté politique, que si les efforts sont portés sur l’eau » confie le président du Conseil mondial de l’eau, Loïc Fauchon. Cette 9ième édition se tient sous la bannière «Forum des réponses». «On voit tous les jours les solutions, mais on n’a pas les réponses sur le terrain, tranche dans Le Soleil Loïc Fauchon. (…) Les réponses, c’est ce qui est appliqué sur le terrain et qui donne des résultats.»

En guise d’exemple, le président du Conseil mondial de l’eau cite la gestion du Fleuve Sénégal par l’OMVS (Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Sénégal) et celle du Fleuve Gambie par l’OVMG (Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Gambie).

Pour la manne financière Loïc Fauchon de confier que Lors que le Conseil mondial de l’eau a choisi le Sénégal pour l’organisation du neuvième Forum mondial de l’eau, le pays devait s’acquitter d’un droit d’entrée (Fee). Une sorte de contribution pour le tenue de la rencontre. Pour ce faire, Dakar a déboursé 4 millions d’euros (2,6 milliards de francs CFA), selon Loïc Fauchon, le président du Conseil mondial de l’eau. Qui assure que tous les pays hôtes du Forum ont mis la main à la poche.