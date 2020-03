8e jour et remerciements Adja Binta Caroline GUEYE dite Soyi Binta Rappelée à Dieu le 03 Mars 2020 à Saint Jean de Dieu.

La famille Feu El Hadji Cheikh Baïla GUEYE à Diakhao Thiès

La famille Feue Adja Amy Balla TALL à Diakhao Thiès

Famille Feu Arona GUEYE à Thiès et Dakar

Famille Feu Djibril GUEYE à Thiès

Famille Feu Abourahmane GUEYE à Thiès et Dakar

Adja Marie GUEYE et Famille à Diakhao

Adja Aida GUEYE et Famille à Louga

Adja Marième GUEYE et Famille à Dakar

Adja Bougouma GUEYE dite Boundaw Pro

El Hadji Cheikh Abdoulaye GUEYE et Famille à Thiès

Cheikh SARR – Ousmane NDIAYE – Amy Balla NDIAYE – Arona SECK, enfants de la défunte.

Remercient tous ceux qui de près ou de loin, en pensées et en communion de prières se sont joints à eux lors du rappel à Dieu de leur fille, sœur, mère

Adja Binta Caroline GUEYE dite Soyi Binta le 03 Mars 2020 à Saint Jean de Dieu.

Merci à la famille et aux habitants de Diakhao, au personnel de Saint Jean de Dieu, à la communauté chrétienne de Grand Thialy, un grand merci à nos frères Jean Osseini, René Demba, à nos sœurs Margot, Adji Bouya et Aida Diakhaté pour l’accompagnement discret et efficace. Votre épaule fut si apaisante, Al Hamdoulilahi.

Qu’Allah SWT soit content de toi Soyi Binta, que la Prophète Mouhamed (PSL) dont tu n’as de cesse de chanter ses louanges soit ton compagnon. Et que la terre de Diakhao te soit légère. Amine.

Dans vos prières, n’oubliez pas d’avoir une pensée pour El Hadji Cheikh Baïla GUEYE, Adja Amy Balla TALL, Arona GUEYE, Djibril GUEYE et Abdourahmane GUEYE, Dormez en paix, qu’Allah SWT vous pardonne vos péchés. Amine.