6 meurtres en juin, tous élucidés (Dsp)

Dans un contexte de regain de l’insécurité à la faveur de la levée de l’état

d’urgence et du couvre-feu 6 cas de meurtres en juin, ont tous été élucidés.

Ce qui révèle d’après l’examen de l’évolution de la criminalité une tendance baissière de la criminalité.

Le communiqué de la sécurité publique révèle que le mois de juin a été marqué par 6 cas d’atteintes à l’intégrité physique ayant entraîné mort d’hommes qui ont tous été élucidés».

Toujours dans le communiqué «L’examen de l’évolution de la criminalité permet de conclure à une tendance baissière, depuis le mois de janvier 2020, avec un taux d’élucidation de plus de 98% pour des crimes généralement de nature passionnelle et domestique», se réjouit d’ailleurs la police.

D’après les services du commissaire de division exceptionnelle, Abdou Wahab Sall, Directeur de la sécurité publique, «au lendemain de la levée de l’Etat d’urgence et du couvre-feu, la police nationale, soucieuse de la pérennisation de ses tâches régaliennes, s’est inscrite dans la régularité des opérations de sécurisation classique, d’envergure, et spécifiques du genre ‘Sam Sounou Karangué’, organisée dans les circonscriptions de Touba et de Mbacké pour non seulement lutter contre le sentiment d’insécurité, mais également prévenir l’insécurité réelle».

Parallèlement à cette action, selon le document, «la police nationale mène quotidiennement des actions de lutte contre la pandémie du coronavirus, conformément aux nouvelles orientations présidentielles (port obligatoire de masque, lutte contre les rassemblements dans les lieux de loisirs…), sans compter l’accompagnement aux ministères sectoriels (Santé ; Transports Terrestres ; Développement Communautaire, de l’Equité Sociale et Territoriale), ainsi qu’aux autorités administratives et locales