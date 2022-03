Le Ministère de l’ Economie Numérique et des Télécommunications, en collaboration avec Marketing Solution Center , a offert ce jeudi , une formation à des métiers du numérique aux jeunes au Cyber Campus de Thiés. Plus de 500 personnes bénéficient une formation d’une semaine dans la capitale du rail . En effet , le ministre de tutelle, Yankhoba Diattara a présidé la cérémonie de lancement .

Le ministre de l’ Economie numérique et des télécommunications , Yankhoba Diattara a offert plus de 500 jeunes une session de formation d’une semaine à des métiers du numérique . Selon le candidat malheureux de la coalition Benno Bokk Yakaar à la mairie de la ville de Thiés lors des élections locales du 23 janvier dernier , cette première cohorte est répartie en groupes de 100 qui seront formés sur cinq modules dont le Community manager , le référent digital , le webmaster , l’audiovisuel , entre autres .

Il poursuit : » cette session de formation n’est qu’un début , les jeunes inscrits non sélectionnés dans la capitale du rail , de même que les autres régions bénéficieront les mêmes modules » , a – t – il annoncé .

Plus loin , le Président de la République , Macky Sall a fait du Numérique un secteur créateur de richesses et d’emplois , un véritable levier au développement économique et social , et un fondement à l’émergence du pays . Par conséquent , pour Yankhoba Diattara » Le Sénégal compte 15 millions d’abonnés , dont 90 % sont des jeunes , pour un taux de pénétration de 88 % « , a – t – il dit .

Par la même occasion , il a annoncé le Centre de renforcement et d’éducation de Thiés ( CRE ) , rattaché au Ministère de l’ Enseignement supérieur . Ce Centre sera doté de matériels en équipement informatif , et le personnel d’encadrement des jeunes sera renforcé davantage . Pour la région de Thiés , les participants ont été retenus sur une liste de 888 inscrits sur la plateforme en ligne ouverte en faveur des jeunes qui veulent embrasser les métiers du numérique .