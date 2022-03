La 5 ème édition du Salon International du Livre de Thiés ( SILT ) organisé par Les Editions Fama de l’illustre Ecrivain Thiessois Moustapha Ndéné Ndiaye a démarré ses activités ce 8 mars devant Mickey Land à la la Promenade des Thiessois à Thiés . Une rencontre d’échanges entre les éditeurs, les universitaires , les enseignants, les acteurs de la chaîne du livre et le public thiessois d’une manière générale.

Ce grand rendez-vous des arts et des lettres a permis aux éditeurs de la Librairie universelle de mettre les moyens pour satisfaire les férus du livre avec une exposition composée des oeuvres de bonnes qualités.

Cette technique de marketing pour attirer le client est un système basé sur un ciblage bien huilé. Pour rappel, le Salon International du Livre se poursuit jusqu’au 12 mars 2022 et ayant comme marraine l’Universitaire, Femme de lettres et le arts, écrivaine et grande militante des lettres africaines, Professeur Andrée Marie Diagne.