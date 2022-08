Avec deux victoires d’affilée, en plus devant le Soudan du Sud et la Tunisie, le Sénégal a retrouvé toute sa sérénité et confiance durant cette 4e fenêtre à Monastir. A la fin de la deuxième journée, le Sénégal avait encore gagné une place sur le classement et lors de cette dernière journée Gorgui Su Dieng et ses coéquipiers ont fait le carton plein hier. En effet, DeSagana Diop et ses hommes sont actuellement à la tête du groupe F.

Pour cette 4éme fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde l’équipe nationale de basketball a battu le Cameroun sur le score de 90/ 71 et réalise le carton plein en attendant la 5iéme fenêtre FIBA prévue en Février 2023.