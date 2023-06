46320 candidats dont 26469 filles en lice pour le CFEE dans la région de Thiès

Au total, 46320 candidats dont 26469 filles soit 57,14% ont démarré, mercredi 21 juin 2023, les épreuves du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) dans la région de Thiès.



Comparé à la session 2022, le nombre de candidats a connu une légère augmentation de 13 candidats de plus. Ils sont répartis entre 276 centres, dont 36 franco - arabes. Les candidats des écoles franco - arabes sont au nombre de 1.219, par lesquels 670 sont des filles et 549 des garçons. Plus d'une trentaine de candidats déficients visuels ont composé à l'école Idrissa Diop.



En outre, 4724 enseignants sont mobilisés pour la surveillance et 4624 correcteurs seront déployés sur les centres au niveau des trois circonscriptions scolaires (Thiès, Mbour et Tivaouane). Par la même occasion, l' Inspecteur d'académie, Mouhamed Diouf est revenu sur le déroulement des épreuves, les dispositifs sécurité pendant et après l'examen, entre autres.