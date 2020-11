4 matchs 4 victoires, 12 points, le Sénégal se qualifie en guinée Bissao

Les bissau-guinéens piégés chez eux

Libéré dans le dernier quart d’heure par un but de Sadio Mané, le Sénégal vient de démentir l’entraineur Bissaa- guinéen qui avait déclaré « n’avoir jamais perdu sur leur terrain. »

Tous les spécialistes s’accordent pour parler d’un match physique et difficile. Le Sénégal serait-il en train de se corriger avec plus de rythme dans le jeu et des joueurs plus engagés physiquement ?

Un match difficile devant une équipe dos au mur et une pelouse douteuse

Selon un entraineur bien connu, « ce n’est pas la supériorité numérique (expulsion d’un guinéen), mais la mise ensemble des savoir-faire qui a fait gagner les lions.»

De nombreux autres points positifs, avec un Crépin Diatta plus à l’aise et un gardien bien en place (Alpfred Mendy), qui font espérer au Cameroun un bon résultat. Pourquoi pas la coupe d’Afrique enfin ?

Bravo les lions, bravo Aliou !