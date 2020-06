Décès de l’ancien président de la Fiba, Abdoulaye Sèye Moreau

Le monde sportif Sénégalais est encore en deuil. Après le rappel à Dieu de Badara Mamaya Sène , l’ancien président de la fédération sénégalaise de basket ball, et de la Fiba, Abdoulaye Sèye Moreau est décédé, hier nuit. Il était âgé de 91 ans.

Le basket sénégalais et même mondial perd ainsi une personnalité. Ancien joueur au Foyer France Sénégal où il sera sacré champion Aof en 1955, Moreau va par la suite fonder le Dakar Université Club (Duc). Il a aussi été arbitre international et président de la commission des arbitres.

Il fut président également de la Fsbb de 1975 à 1993 avant de prendre les commandes de Fiba-Afrique de 1993 à 1998. Il devient ensuite président de la Fiba-Monde avant de succéder à Lamine Diack à la présidence du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss).

Sarah