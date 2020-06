Réouverture des classes : Thiès fin prêt

L’inspection d’académie (IA) de Thiès (ouest) a partagé ce lundi avec les acteurs de l’éducation sa ‘’feuille de route’’ pour la réouverture des classes prévue ce 25 juin.

La reprise des cours annoncée Jeudi 22 juin par le président de la République lors du conseil des ministres, à la suite de leur suspension depuis le 16 mars, concerne 46.942 candidats à l’examen du certificat de fin d’études élémentaires, 33.725 candidats au brevet de fin d’études moyennes 26.053 candidats à l’examen du baccalauréat. Pour un totale de 106.720 élèves dans la région de Thiès, selon l’inspecteur d’académie, Pape Baba Diassé.

L’inspecteur a profité de l’occasion pour faire un appel à l’endroit de la communauté éducative et des parents d’élèves. Selon lui, il n’y a pas endroit plus sûr que l’école. Donc il revient aux uns et autres d’être vigilant et de respecter les mesures édictées par l’autorité sanitaire.

Le gouverneur de la région, Mamadou Moustapha Ndao, dit avoir fait la revue avec l’ensemble des acteurs présents à la rencontre et pour l’essentiel tout est fin prêt pour jeudi.

Sarah