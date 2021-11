35ème position sur la liste proportionnelle de la coalition BBY, Ndèye Soukèye Guèye dans tous ses états.

Fêtée par les siens en grande pompe il y’a quelques mois lors d’un grand Sargal organisé à Thiès, l’une des premières militantes de l’APR à Thiès, celle qu’on avait fini de nommer la lionne de Macky à Thiès, Ndèye Soukèye Guèye puisque c’est d’elle qu’il s’agit est inconsolable après la publication de la liste de la coalition BBY à Thiès. En effet, figurant à la 35ème position sur la liste proportionnelle de la coalition BBY, Ndèye Soukèye Guèye qui trouve que ce rang n’est pas digne de son rang n’a pas manqué de souligner sa déception. Toutefois malgré sa colère, la dame qui soupçonne un mauvais coup, promet toutefois de ne pas brûler la case du père:

Nous avons constaté avec amertume et une désolation qui n’a pas de limite le manque respect vis à vis de notre personne lors des investitures de la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Thiés au plan départemental.



En effet, après le grand “sargal” organisé à mon honneur et présidé par le Ministre d’état Directeur politique, coordonnateur départemental de l’APR Mr Augustin Tine et Mme Ndeye Saly Diop Dieng responsable nationale des femmes de l’APR et Ministre de la femme, notre légitimité ne souffre plus d’une ambiguïté

. Donc il est inconcevable de confectionner une liste dans le département de Thiés sans ma personne et/ou sans avoir une position d’éligibilité. Mais malheureusement, énorme a été ma surprise après la publication de la dite liste.

La position de 35 ème sur la liste proportionnelle ne reflète pas mon engagement et ma position dans le parti. Cela est l’œuvre de personnes tapies dans l’ombre qui veulent me pousser à la révolte.

Nous leurs répondons par le mépris car notre engagement aux côtés de notre leader, le PR Macky Sall, n’est pas basé sur des positions sur des listes.

Raison pour laquelle nous lançons solennellement un appel à l’endroit de nos parents, militants sympathisants et à toute la population thiessoise à votre massivement et à faire voter la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans tout le département et dans les communes de Thiés.



Ndeye Soukeye Gueye responsable politique APR Thiés