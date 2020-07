3 nouveaux décès, 28 cas issus de la transmission communautaire

Share on Twitter

Le ministre de la santé et de l’action social a publié ce jeudi les résultats virologiques sur lesquels il y a eu 84 cas contacts suivis par les services et 28 cas issus de la transmission communautaire et 130 patients déclarés guéris.

Ces derniers sont localisés à Rufisque (4), Mbao (3), Mamelles (2), Mermoz (2), Ouakam (2), Vélingara (2). Les zones à savoir la Cité Impôts et Domaines, Grand-Dakar, Hlm Grand Yoff, Kaolack, Keur Massar, Maristes, Parcelles Assainies, Pout, Sangalkam, Yeumbeul, Ziguinchor et Zone A ont chacune enregistré un cas dû à cette chaine de contamination.

3 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés le mercredi 15 juillet

38 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Toutefois, Docteur Mamadou Ndiaye a indiqué que l’état de santé des autres malades est stable.

A nos jours le Sénégal a enregistré 8481 cas positifs. Ils sont 5735 guéris, 156 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 2789 malades sous traitement.