L’intersyndicale des travailleurs de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane sont en mouvement d’humeur. Face à la presse, le décréter général de l’intersyndicale Sidy Lamine Ndoye et ses camarades en sit-in, armés de brassards rouges s’insurgent contre l’arrestation de trois de leurs collègues à savoir A. Diop sage femme, C.Mbodj aide-infirmière et C.Diop; ces derniers ont été placés en position de garde à vue suite au décès de de 11 bébés calcinés dans un incendie du service de néontatologie de cet hôpital. Les travailleurs de l’intersyndicale composé entres autres du sutsas, sintras et du sames, dénoncent en outre cette décision qu’ils jugent arbitraire à l’encontre de leurs paires qui, sont poursuivis pour délaissement d’enfants dans un lieu solitaire ayant entraîné la mort de sans l’intention de la donner et mise en danger de la vie d’autrui.

Hormis cette dénonciation, les syndicalistes ont mis l’accent sur les conditions difficiles de travail du personnel » l’hôpital en soi est gravement malade, il urge d’effectuer des réformes à tout point de vue » s’est désolé Sidy Lamine Ndoye. Si leurs camarades restent dans les liens de la détention, ils menacent de paralyser le système sanitaire au niveau départemental avec les district de Mécké,Mboro…et n’excluent pas d’en faire de même au niveau régional avec leurs collègues de Thiès.