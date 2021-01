2 morts et 1 autre jeune dans le Coma . Une Course de Jakartas qui finit mal à Thiès

Décidément ils n’ont plus peur de rien ces jeunes conducteurs de motos jakarta sis à cité senghor encore moins de la mort. En effet , depuis fort longtemps ils s’adonnent la nuit à des jeux de courses sur pari y misant des sommes d’argent parfois insignifiantes (5000fcfa) pour une course.

Une course Jakarta pour gagner ou « mourir »

Une activité bien dangereuse et sans aucune surveillance c’est pourquoi elle n’est pas exempte de disputes, de bagarres et bien pire…

Ce Dimanche 24 janvier ; comme à l’accoutumée la nuit tombée , ces jeunes ont voulu faire leur fameuse course motos de la mort ni vus, ni connus; malheureusement pour eux, les choses se sont mal passées pendant cette course il y’a eu collision grave et 2 des jeunes qui conduisaient sont morts sur le coup ; s’en suivra un troisième actuellement dans le coma.

Ces faits totalement inédits qui se passent à cité Senghor où ces jeunes malgré les événements tragiques qui se sont déroulés refusent d’abandonner cette course mortelle.