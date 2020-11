1er tour préliminaires coupe CAF: Jaraaf bat Kona Pillar par 3 buts à 1

Le Stade Lat Dior a abrité ce samedi 28 novembre 2020, le match opposant le Jaraaf à Kano Pillar du Nigéria. Un match remporté par le Jaraaf sur le score de 3 buts à 1.

Les Nigériens de Kano Pillar ont fait une meilleure entame de match en obtenant successivement 2 corners et un tir cadré. C’est sur le second corner renvoyé par le gardien du Jaraaf Pape Seydou Ndiaye que David Odenigbo a ouvert le score à 13 eme mn. Un but pour leS Kona Pillar.

Le Jaraaf a pu réagir à la 19 mn sur un centre parfait du capitaine Pape youssou Faye ,Assane Mbodj ajuste le gardien Nigérien et marque le but égalisateur. C’est à la 47 minutes que Bouly Junior Sambou a marqué le deuxième.

Le match a été dominé par la Jaraaf à la seconde mi-temps où les jeunes ont pu marquer 1 but, ramenant le score à 3 buts à 1.