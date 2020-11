1er rendez-vous du «gouvernement face à la presse : 8 ministres ont ouvert le bal

La nouvelle trouvaille de Macky Sall pour offrir une tribune de défense à ses ministres sur les questions brûlantes de l’heure et dérouler son projet, qui devra se tenir deux fois dans le mois, a été respecté.

Au building administratif Mamadou Dia, Huit ministres étaient sur le grill. Ils ont été introduits par le ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye.

A la multitude de questions soulevées, Antoine Félix Abdoulaye Diome (Intérieur), Abdoulaye Diouf Sarr (Santé et Action sociale), Moussa Baldé (Agriculture et Equipement rural), Serigne Mbaye Thiam (Eau et Assainissement), Alioune Ndoye (Pêche et Economie maritime), Mme Aminata Assome Diatta (Commerce et PME), Dame Diop (Emploi, Formation professionnelle, Apprentissage et Insertion), et Moïse Sarr (Secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur), ont apporté des éclairages.