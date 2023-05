1er mai 2023 à Thiès : Les travailleurs des Industries Chimiques (ICS)dénoncent une situation sociale difficile

Le 1er mai 2023, les travailleurs des Industries chimiques du Sénégal (ICS) se sont rassemblés pour exprimer leurs doléances concernant leurs conditions de travail et la situation sociale au sein de l’entreprise. Plusieurs intervenants ont pris la parole, dont Cheikh Ahmed Tidiane Diène, représentant du Syndicat national des travailleurs des ICS , et son collègue Ousmane Ndiaye, membre du syndicat de base ICS Mine. Ils ont abordé divers sujets, notamment les salaires, la responsabilité de l’État et du top management, la sécurité et l’environnement. Les travailleurs appellent à des actions concrètes pour améliorer leur situation et maintenir un climat social serein.

Le 1er Mai 2023, les travailleurs des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) ont profité de la fête des travailleurs pour égrener un chapelet de doléances. Ils ont déposé une plateforme revendicative et entamé des négociations avec leur direction générale sans obtenir satisfaction. Le dossier a été transféré au niveau de la délégation du travail pour des négociations tripartites entre les travailleurs, l’employeur et l’État.

La situation sociale préoccupante au sein de l’entreprise est l’un des principaux motifs de ces revendications. La masse salariale de l’entreprise n’est pas à la hauteur du chiffre d’affaires généré et les salaires sont inférieurs de 30% par rapport aux autres entreprises du secteur. Les travailleurs estiment que des corrections doivent être apportées à cette situation.

Les ICS sont une entreprise qui pèse lourd dans l’économie nationale et contribue à la croissance économique du pays. Toutefois, les travailleurs estiment que les bénéfices économiques et financiers ne sont pas ressentis par les employés de l’entreprise. Ils appellent l’État à réagir face à cette situation et à assumer sa responsabilité.

Le manque d’information et de communication entre les employés et la direction est également un problème majeur. Les travailleurs demandent un partage d’informations plus transparent et équitable.

Sur le plan environnemental, les travailleurs affirment que des efforts sont faits pour contrôler les rejets et protéger l’environnement, malgré l’âge avancé de certaines installations. Ils appellent l’État à jouer son rôle en ce qui concerne la protection de l’environnement et la santé publique.

Les travailleurs des ICS sont prêts à mener des actions syndicales si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Ils soulignent l’importance de maintenir un climat social serein pour que l’entreprise puisse continuer à générer des milliards de revenus et contribuer à l’économie nationale.

Enfin, les travailleurs ont également évoqué la question de la régularisation des travailleurs temporaires et la mise en place d’une loi concrète sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) au Sénégal.

En ce 1er Mai 2023, les travailleurs des Industries Chimiques du Sénégal espèrent que leurs doléances seront entendues et prises en compte par les instances concernées, pour améliorer leur situation et permettre à l’entreprise de continuer à contribuer au développement économique du pays.

