1er MAI 2020- MESSAGE DE SOLIDARITE DE L’IA DE THIES

Chers enseignants, chers partenaires,

J’espère que ce message vous trouvera, vous-mêmes, vos collègues, ainsi que vos familles en bonne santé en ce temps marqué par la pandémie du Covid 19. Presque partout dans le monde, chez vous comme chez nous, nous vivons une expérience inédite.

Depuis le 02 mars 2020, nos comportements ont changé aussi bien sur le plan personnel, social que professionnel.

J’aimerais avant tout, vous témoigner mon empathie dans cette épreuve que nous traversons et vous assurer que nous ferons ce qui est de notre ressort pour continuer la collaboration.

La priorité : protéger la communauté éducative et maintenir la tension pédagogique à distance

Une des priorités du Ministère de l’Education nationale en ces temps de crise est non seulement de protéger les enseignants et les apprenants mais aussi d’assurer la continuité pédagogique. Ceci pour éviter la propagation du virus et en suivant les conseils des autorités de santé publique.

L’Académie de Thiès a partagé avec vous les stratégies mises en place par le MEN telles que le partage d’informations fiables sur le coronavirus (leçon de vie), le télétravail, les plateformes d’enseignement en ligne, l’ouverture du Canal TNT 20 dédié exclusivement à l’éducation, les classes virtuelles…

Célébrer le 1er mai en temps de crise sanitaire

Aujourd’hui, nous célébrons la fête du travail chez nous.

À l’occasion de ce 1er Mai 2020, je suis très heureux de souhaiter une très bonne fête à toutes les enseignantes et à tous les enseignants.

C’est aussi pour moi l’occasion de souligner les efforts constants et le professionnalisme dont vous faites preuve à chaque instant et de vous en remercier. La réussite de nos apprenants est le reflet de votre dévouement au travail. Je suis sûr que vous participez comme il se doit à la réalisation des ambitions de l’Académie de Thiès.

Alorsvous me permettrez de rappeler qu’il est important de respecter et de faire respecter les gestes barrières pour protéger la santé de toutes et de tous.

L’Académie partagera avec vous toutes les informations à travers nos canaux de communication.

Nous sommes également engagés à faire notre mieux afin de répondre aux défis inhérents à la crise en collaborant avec vous.

Pour terminer, nous tenons à réitérer nos remerciements pour vos efforts continus à rehausser le système éducatif et à vous assurer de notre engagement à vos côtés dans cette lutte.

Papa Baba DIASSE

Inspecteur d’Académie de Thiès