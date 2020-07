1er anniversaire du rappel à Dieu de Ousmane Tanor Dieng

Ce mercredi 15 juillet, cela fera un an très exactement que feu Ousmane Tanor Dieng nous avait quittés.

Une date du 1er anniversaire du rappel à Dieu de l’ancien Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et ex Secrétaire général du Parti Socialiste (PS) que Serigne Abdou Mbacké, Khalife de Serigne Cheikh Hady Mbacké de Darou Mouhty, entend commémorer rapport vox populi.

Il va ainsi organiser un récital de Coran et de Khassaïd à son domicile, à Darou Mouhty. «Il chérissait Darou Mouhty et ne ratait aucune occasion d’y marquer sa présence lors du Magal célébrant les retrouvailles entre Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul et son frère Cheickh Ibra Faty Borom Darou. Tanor était pour moi plus qu’un ami, plus qu’un frère, et les relations que nous avons su entretenir, pendant plus de 30 ans, ont toujours été empreintes du sceau de la loyauté, du respect et de la confiance, y compris jusque dans ses choix et décisions politiques ou autres», témoigne Serigne Abdou Mbacké.