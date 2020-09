Share on Twitter

Un don important de matériels de pompage et de désinfection en plus

Après les fortes pluies qui se sont abattues à Tivaouane, comme dans la majorité du pays, causant des dégâts énormes en plusieurs endroits, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou apporte sa contribution pour soulager les populations.

En effet, il vient d’offrir 10 camions hydro cureurs pour le pompage des eaux pluviales à Tivaouane, avec en plus, selon le chargé de communication du MOUVEMENT AND DEFAR TIVAOUANE, Serigne Mbaye « un don important de matériels de pompage et de désinfection. »

Un geste bien apprécié par monsieur Pathé Baldé, chef du service départemental du service d’hygiène de Tivaouane : « le pompage des eaux pourra soulager les populations, d’autant plus qu’il s’agit d’un matériel de dernière génération, d’appareils motorisés et électriques. »

Un appoint important au plan ORSEC déclenché par le Président Macky Sall

Pour lui, ceci est un appoint important au plan ORSEC déclenché par le Président Macky Sall. Selon les initiateurs d’ailleurs, le résultat est que, grâce à eux, « Tivaouane est la 1ère ville du Sénégal à vaincre les eaux de pluies. »

Cependant, comme le souligne Serigne Mbaye, « il reste à régler le plus important : l’assainissement de la ville, qui accueille des millions de pèlerins chaque année. »

En attendant, pour répondre aux urgences, le chef du service départemental du service d’hygiène de Tivaouane, Pathé Baldé, salue « un geste bienvenu en cette période où pullulent les insectes, mouches et moustiques, qui aggravent l’insalubrité et les problèmes d’hygiène sanitaire. »