La Maison d’Arrêt et de Correction de Thiès a été le théâtre d’un événement marquant ce 8 mars 3023. L’ONG Tostan a organisé une journée de célébration de la femme en milieu carcéral, avec pour objectif de sensibiliser sur les droits des personnes incarcérées et de promouvoir la dignité pour tous.

Elena Bonometti, directrice exécutive de Tostan, a dirigé cette journée qui a permis aux femmes incarcérées de témoigner de leurs difficultés et de leurs espoirs. Dans son discours, elle a souligné que la prison ne doit être qu’un passage, mais que malheureusement, ce passage est souvent très long au Sénégal, mettant ainsi en danger la réinsertion sociale des personnes incarcérées.

Tostan, en partenariat avec la communauté, travaille à la réinsertion sociale des personnes incarcérées en leur offrant des activités génératrices de revenus, telles que la teinture ou l’embouchovine. L’ONG est présente dans neuf prisons au Sénégal et est également engagée dans l’éducation non formelle et la formation sociale.

Cette journée spéciale a été l’occasion de célébrer la femme et de rappeler l’importance de respecter les droits des personnes incarcérées, quelles que soient les difficultés qu’elles ont pu rencontrer dans leur vie. Les femmes incarcérées ont bénéficié du soutien de Tostan pour retrouver leur dignité et leur place dans la société.

Tostan, créé il y a 32 ans au Sénégal, est aujourd’hui présent dans plusieurs pays, avec un centre international de formation à Thiès. L’ONG est un acteur important de la réinsertion sociale des personnes incarcérées, permettant ainsi à ces dernières de retrouver leur place dans la société et de se réinsérer petit à petit.

