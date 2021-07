​ La tabaski et les secrets mystiques cachés du mouton

La fête du mouton ou « Tabaski » a été célébrée les mardi 21 et mercredi 22

juillet au Sénégal. A moins d’une semaine de sa commémoration, tous les esprits sont tournés vers les moutons. Outre son importance religieuse et gastronomique, le mouton de la «tabaski » cache bien des secrets mystiques.



La corde qui a servi à attacher le mouton?

De la même manière qu’elle aide à attacher le mouton et à le sécuriser, la corde est utilisée pour les maris infidèles qui délaissent le lit conjugal. Pour les célibataires, si vous voulez vous mariez au plus vite, il n’y a pas plus efficace.



– Si vous voulez vous marier (homme et femme), prenez la corde avec laquelle on a attaché le mouton avant de l’immoler le jour de la Tabaski. Faites 7 (sept) nœuds en récitant 7 Fatiha pour chaque nœud (ce qui fait 49 Fatiha) ensuite faites votre vœux (celui de se marier). Terminer avec 3 Salatoul Fatiha.



– Si votre mari délaisse le lit conjugal, utilisé le même procédez. Mais cette fois s’il faut l’enterrer devant la porte de la maison



– Pour les maris pingres, attacher la corde au pied du lit.



– Certains marabouts et charlatans utilisent cette corde pour faire ce qu’on appelle « deudalé » en Wolof.



– Les adolescents turbulents et qui ne sont jamais à la maison : pour leur éviter ou épargner les dangers de la rue.



Les cornes du mouton sont très réputées. A quoi servent-elles réellement?



Elles sont surtout utilisées pour avoir du « bayré » ou contre le vol. Si on les met dans un magasin ou boutique, maison… tout voleur qui s’aventurera par-là s’endormira sur place. Jusqu’à ce que le propriétaire vienne le trouver.



– Pour avoir du « bayré ndiaye » ou une protection contre les voleurs : il faut mettre un nid (tagg) de l’oiseau appelé « ramatou » dans la corne du mouton de tabaski et fermé ce dernier avec du savon utilisé lors d’une toilette mortuaire. Pour fermeture, il faut réciter 12 « ayatoul koursiyou ». Incha Allah, votre magasin ou boutique aura beaucoup de client et vous serez protégé contre le vol.



La langue



Elle est utilisée pour le mauvais œil et mauvaise langue (ou thiatt en wolof), pour l’entente d’une famille, si vous voulez que vos enfants réussissent et deviennent « quelqu ‘un », ou si vous voulez bénéficiez des réussites de vos enfants.



Les vertus de la peau du mouton

Souvent utilisée comme natte de prière jadis, la peau du mouton cache d’autres secrets. En effet, nos ancêtres l’utilisée pour aider une jeune couple à s’épanouir dans leur mariage et faire en sorte que ces personnes ne soit jamais séparés.



– Si vous voulez que votre fille ou fils nouvellement marié vivent une relation épanouie, sans problème et aussi longtemps que possible : prenez la peau du mouton, étalez le au sol (aussi tendu que possible) ensuite essaye de remettre en leur place (en clouant sur la peau) les pattes du mouton (du genou au onglon). Mettez dessus deux colas (1blanche et 1rouge). enterrez le tout dans un endroit secret (que seul vous, savez). Vous pouvez le déterrer si vous ne voulez plus que la relation s’arrête.



– Utilisez le même procédé : si vous déménagez dans une nouvelle maison. Vous serez protégé contre les « rabs », mauvaises djinn, et les personnes mal intentionnées. En cas de contentieux sur la maison, les ennemies se tairont. Le chef de famille ainsi que les membres de la famille seront respectés.



Les Onglons sont souvent jetés pour soigner certaines maladies comme « le pipi au lit », mais aussi, aider à avoir une bonne mémoire



– Pipi au lit : faire frire dans une poêle les onglons des deux pattes arrière du mouton, ajoutés du sucre. Mélanger le résultat obtenu dans un peu d’eau pour former une pâte. Cette pate obtenue est efficace contre les enfants qui font pipi au lit. Il faut le mélanger avec du « Deunou Bouki » et « Firou Bouki ». L’enfant qui l’utilisera ne fera plus jamais pipi au lit.



– Pour avoir une bonne mémoire (élèves, étudians et autres…). Utilisez le même procédé mais cette fois ci, ce sont les pattes avant qui sont utilisées. A la place du sucre mettez du miel pur et un fruit (ananas par exemple). Mangez le résultat obtenu avec un objet pointu (cure-dent par exemple).



Les déchets de l’estomac du mouton pour les cas de maraboutage et pour soigner les « farou rab »



– Contre le maraboutage : prendre une poignée avec la main droite de déchets provenant de l’estomac du mouton (« mbakh »), avec des écorces de « Xayy » et du parfum musk (kaaba). Mettre le tout dans l’eau et prendre un bain avec le lendemain de la Tabaski (exclusivement le lendemain de la tabaski). Vous serez débarrassé de maraboutages sur le champ. Et si quelqu’un essaye encore de vous marabouter, il sera retourné contre lui-même.



– Contre les « Farou rab » : prendre une poignée avec la main gauche de déchets provenant de l’estomac du mouton (« mbakh »), laissez sécher pendant 7 jours. Mettez dans des braises ( de charbons de bois) et inhaler la fumée ( « sourou ») pendant 3 jours consécutifs. Vous serez débarrassé des « rabs » Incha Allah.



La trachée du mouton (Mbolokh) très efficace contre les douleurs articulaires et musculaires, les arthroses et les nerfs sciatiques.



– Cuire la trachée du mouton avec de la graisse de mouton et du beurre de karité. Enduire le résultat obtenu dans les parties du corps qui font mal. Ensuite chauffer du sable de mer et massez-vous avec. Très efficace contre les arthroses, les nerfs, les muscles douloureux. Recommandé surtout pour les femmes qui viennent d’accoucher.



Le couteau (avec lequel on a égorgé le mouton de Tabaski), est utilisé par les parents qui ne veulent pas que leurs filles soient violées, pour les filles qui ont perdus leur virginité par accident.



Les dents du mouton



Les ancêtres disaient toujours que les dents sont très efficaces contre les maux de tête, maux de gorge, bourdonnement d’oreilles, les yeux flous. Elles sont aussi utilisées pour les enfants (moins de deux ans) qui souffrent de maux de dents. Il faut aller le cordonnier pour qu’il puisse envelopper la dent avec du cuir



Certains partis du mouton sont utilisés pour nuire



L ’omoplate du mouton



Cet os sert également à créer un « anti-ball » ou « toull » en wolof. Votre corps pourra résister à 12 coups de feu venant d’un pistolet, les coupe-coupe, ou tout objet pointu ou tranchant.



Cette partie du mouton est très dangereuse. On ne peut même pas imaginer les dangers qu’il présente pour détruire quelqu’un. Utiliser à mauvais escient, il peut gâter la vie d’une personne en quelques fraction de secondes, si on maitrise bien les techniques et les potentialités de cet os pour le faire.



Elle est surtout utilisée pour faire du mal ou jeter un mauvais sort à quelqu’un. Les marabouts des lutteurs utilisent cette partie du mouton pour paralyser leur adversaire. Utiliser avec certains versets du Coran, il peut rendre inaperçu ou « invisible » quelqu’un. Les bouchers ne le laissent jamais intacte. Ils le détruisent toujours.



La bile



La bile est comme de l’acier contre les billets de banque :

On utilise pour ceux qui ont des problèmes d’argent. Il y’a beaucoup de personnes (salariés, ouvrier, commerçants,… par exemple) qui n’arrivent pas à garder leur argent en poche. Il trouve toujours un prétexte pour le dépenser en quelques jours pour des choses inutiles.



– Il faut écrire deux (2) Fatiha : 1 avec « mass » (avec les accents) et l’autre sans « mass » (sans les accents). Mettre dans de l’eau et mélanger avec la bile. Ensuite se nettoyer les mains avec.



Et pour le Foie



Le foie est utilisé pour les hommes ayant des problèmes urologiques comme la varicocèle, éjaculation précoce et l’augmentation du pénis.



Les Poumons

Pour avoir une bonne espérance de vie, il faut manger, le jour de la Tabaski et en premier lieu un morceau du pancréas grillé avant d’avaler autre chose. Vous aurez une longue vie Incha Allah.



Et pour finir les testicules ?



Les testicules sont très efficaces pour faire du « takk Xala » (Rendre l’homme impuissant sexuellement). Les marabouts les utilisent pour paralyser l’homme sexuellement. Ce dernier deviendra faible sexuellement ou éjaculateur précoce.

