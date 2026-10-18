‎Thiès : Maître Habib Vitin interpelle les autorités sur la nécessité de renforcer les équipements médicaux dans les structures sanitaires de Thiès

‎ ‎Dans le cadre de son engagement en faveur des préoccupations sociales et sanitaires des populations, le mouvement Thiès D’Abord, dirigé par Maître Habib Vitin, a organisé, le 17 octobre, une conférence de sensibilisation et d’échanges consacrée au cancer du sein et du col de l’utérus. Une initiative visant à renforcer la prévention, à encourager le dépistage précoce et à promouvoir un meilleur accès aux soins pour les femmes. ‎ ‎aLa lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus était au cœur d’une rencontre organisée à Thiès à l’initiative de Maître Habib Vitin, président du mouvement Thiès D’Abord. Cette activité a réuni des femmes autour d’un sujet majeur de santé publique, avec la participation d’experts venus partager leurs connaissances et sensibiliser les participantes aux moyens de prévention de ces maladies. ‎ ‎À travers cette initiative, le mouvement entend apporter sa contribution à la lutte contre le cancer à l’échelle locale, en favorisant l’information, le dialogue et la prise de conscience des populations sur l’importance du dépistage précoce. ‎ ‎Pour Maître Habib Vitin, cette rencontre s’inscrit dans la continuité des actions du mouvement, qui entend rester attentif aux préoccupations d’intérêt général. Il a notamment souligné la nécessité de permettre aux femmes de mieux comprendre ces maladies, leurs risques et les moyens de les prévenir. ‎ ‎Le président de Thiès D’Abord a également insisté sur l’importance du dépistage, qu’il considère comme un levier essentiel pour améliorer la prise en charge des patientes et réduire les conséquences de ces pathologies. ‎ ‎Un plaidoyer pour le renforcement du plateau technique sanitaire ‎ ‎Au-delà de la sensibilisation, Maître Habib Vitin a profité de cette tribune pour interpeller les autorités sur la nécessité de renforcer les équipements médicaux dans les structures sanitaires de Thiès. ‎ ‎Évoquant les difficultés auxquelles certaines femmes peuvent être confrontées pour accéder aux examens médicaux, il a plaidé pour une mobilisation accrue des collectivités territoriales en faveur de la santé publique. ‎ ‎Il a notamment évoqué la possibilité d'une mutualisation des moyens entre les quatre communes de la ville de Thiès afin de contribuer au financement d'équipements médicaux destinés à améliorer le diagnostic et la prise en charge des patientes. ‎ ‎Dans cette perspective, il a salué les efforts de la direction de l’hôpital régional de Thiès et du personnel sanitaire pour l’amélioration du dispositif de prise en charge, notamment avec la disponibilité d’un appareil de mammographie. ‎ ‎Pour lui, l'accès aux soins ne doit pas être un privilège, mais un droit pour toutes les femmes, indépendamment de leurs conditions sociales ou financières. ‎ ‎Les femmes au cœur de la mobilisation ‎ ‎La participation des femmes a constitué l’un des moments forts de cette rencontre. Selon Maître Habib Vitin, leur mobilisation témoigne de l'intérêt qu'elles accordent aux questions de santé et de leur volonté de s'approprier les initiatives visant à améliorer leurs conditions de vie. ‎ ‎Le responsable de Thiès D’Abord a également rappelé que le développement local ne peut se construire sans l'implication des citoyens. Il a ainsi invité les populations à unir leurs efforts autour des enjeux prioritaires, notamment la santé, l'éducation et le bien-être collectif. ‎ ‎Un engagement pour le développement de Thiès ‎ ‎Interrogé sur son positionnement politique et les perspectives de rapprochement avec la mouvance présidentielle, Maître Habib Vitin a réaffirmé que sa priorité demeure le développement de Thiès et l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. ‎ ‎Il a exprimé son soutien aux initiatives du président de la République, tout en soulignant que son engagement s'inscrit avant tout dans une dynamique de développement local. ‎ ‎À travers cette conférence de sensibilisation, le mouvement Thiès D’Abord entend ainsi contribuer à une meilleure information des femmes sur le cancer du sein et du col de l'utérus, tout en portant le plaidoyer pour un système de santé mieux équipé et plus accessible. ‎ ‎